Захарова рассказала об отношении Москвы к регистрации «Спутника V» в Европе

https://static.news.ru/photo/f22ecd14-6c5d-11eb-a0a5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия расценивает регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Европы лишь как часть политики международного сотрудничества, конечная цель которой — сохранить здоровье людей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила об этом в эфире «Радио 1». Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не заявляла прав на монополию в вопросе создания и распространения вакцины.

Мы видим, что в прошлом году началась так называемая война вакцин, распространялось огромное количество фейков, мы их отслеживали, фиксировали. Многие сначала даже отрицали существование российской вакцины, и к сожалению, такие заявления разносили не только недруги за рубежом, но и внутри нашей страны. Мы, будучи страной, которая первая представила миру вакцину, сразу сказали, что готовы и хотим делиться опытом, хотим, чтобы наработки российских учёных стали достоянием всего мира, — сказала Захарова.

29 января Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейском союзе. 9 февраля РФПИ сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам заявку приняло.

9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации граждан «Спутником V», писал NEWS.ru. Первым, кто получил дозу российского препарата, стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Саида Немаки, это произошло в больничном комплексе имени Имама Хомейни в столице страны Тегеране.