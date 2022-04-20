Захарова рассказала о нормализации азербайджано-армянских отношений

В основу диалога между Ереваном и Баку положены предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления отношений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Армения конструктивно отреагировала на эти предложения.

Основы диалога — предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также в целом конструктивная реакция Еревана на эти предложения, — сказала дипломат.

Она также прокомментировала новую должность специального представителя России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Хаваева.

В числе главных задач Ховаева — оказание азербайджанским и армянским партнёрам содействие в подготовке мирного соглашения. Спецпредставитель активно уже включился в работу, провёл консультации в Ереване. Уже согласована его поездка в ближайшее время в Баку, — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что Россия продолжает оказывать посреднические усилия в карабахском урегулировании.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поручили министрам иностранных дел государств начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию, которая будет заниматься вопросом о делимитации границы. В Кремле заявили, что приветствуют решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров. В МИД РФ же заверили, что Москва готова принимать активное участие в карабахском урегулировании.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.