Захарова рассказала об истинных намерениях США в демократизации Украины

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провёл первое совещание, посвящённое созданию кибервойск в стране, сообщается на сайте Совбеза. По информации ведомства, законопроект будет рассмотрен в двухмесячный срок.

Секретарь СНБО провёл совещание по выполнению решения Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 «О неотложных мерах по киберобороне государства». Оно было введено в действие указом президента Украины от...