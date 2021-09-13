Захарова рассказала об истинных намерениях США в демократизации Украины
Сона Рустамова
Сона Рустамова
12:47, 14 сентября 2021
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что проект США по демократизации Украины направлен на подрыв стабильности в регионе и усугубление отношений с Россией. Она заявила об этом в эфире «Соловьёв Live» на YouTube-канале. По её словам, под видом финансовой поддержки Зеленского США реализуют свои истинные намерения.
Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности, чтобы иметь возможность постоянно нас в чём-то обвинять, — заявила Захарова.
По её словам, США под видом распространения демократии оказывают давление на Россию и подкупают украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее Захарова назвала доказательства причастности Пентагона к «Умному голосованию». Она связала траты США на оборону с их участием в проекте оппозиционера Алексея Навального. По имеющейся у неё информации, бюджет расходов США на оборону в 2021 году — $740,5 млрд и запрос на 2022 год в $752,9 млрд. Также $290 млн (на 2021 год) на «противодействие влиянию России и её попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всём мире». Захарова отметила, что американское правительство объясняет увеличение трат серьёзными угрозами от Китая и России.