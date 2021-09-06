Захарова рассказала о «вербовке» россиян западными посольствами

Россияне, которые работали на иностранные посольства в РФ, при найме подвергались «мягкой, плавной вербовке». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Дипломат отметила , что работа россиян увязывалась с получением ими гражданства или вида на жительство той страны, куда они устраивались.

Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приёме на работу по большому счёту осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского — в гражданина той страны, чьё посольство нанимает его на работу. Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что нанятые на работу в чужое посольство россияне работали на правительства западных стран.

Они являлись сотрудниками посольства. Они работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку. Это была их работа, — сказала Захарова.

Она уточнила, что такие россияне не просто посещали какие-то торжественные приёмы в посольствах, а именно работали там за «немаленькие деньги».

Ранее стало известно, что проекты оппозиционера Алексея Навального в России финансировали десятки сотрудников иностранных посольств, включая дипмиссии США, Германии и других стран НАТО. Об этом сообщила Мария Захарова. Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам, пояснила дипломат.