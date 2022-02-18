Захарова рассказала о «провале» спецслужб США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своём Telegram-канале назвала «провалом» работу спецслужб США после заявлений о якобы «вторжении» России на Украину. При этом она подчеркнула, что госсекретарь США Энтони Блинкен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и официальный представитель Госдепа США Нед Прайс ссылаются на фальшивые данные спецслужб.

Ссылки Блинкена, Псаки, Прайса и остальной агитбригады войны на американские «разведданные» свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку? — написала Захарова.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США никогда не называли точных сроков эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, Штаты лишь пытались донести, что РФ имеет возможность сделать это в любое время. Он также добавил, что несостоявшееся вторжение не означает, что США располагали ошибочными разведданными.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражали обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.

В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и о возможности помочь Киеву защититься от неё — это и смешно, и опасно.