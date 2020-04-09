Захарова рассказала о финансовой помощи оставшимся за рубежом россиянам

https://static.news.ru/photo/c5c2225a-7a7b-11ea-9813-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более четырёх тысяч россиян, оставшихся за рубежом из-за закрытия границ на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, уже получили материальную помощь. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

По ее словам, обработано более 24 тысяч обращений сограждан, которые испытывают сложности с возвращением. В общей сложности поступило порядка 25,5 тысячи заявлений от россиян.

Захарова уточнила, что это количество постоянно меняется. Однако в конечном итоге дипломаты уделят внимание каждому, кто испытывает проблемы с возвращением домой, передаёт ТАСС.

Ранее в министерстве транспорта сообщили, что программа по выполнению вывозных рейсов для возвращения россиян из-за рубежа не приостанавливалась и выполняется в полном объёме.

Вместе с тем, самолёты возвращаются на родину полупустыми. Причиной этого является алгоритм, который утверждён оперативным штабом правительства по борьбе с коронавирусом. Кабмин распорядился на один борт сажать только жителей одного региона. Однако в зарубежных аэропортах остаются сотни россиян, желающих улететь домой, писал NEWS.ru.