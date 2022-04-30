Захарова рассказала о массовом бегстве администрации США из Белого дома Захарова оценила слухи о массовых увольнениях из Белого дома

Мария Захарова / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В американских СМИ появились сообщения о возможной отставке советника президента США по связям с общественностью Седрика Ричмонда, заявила представитель российского МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале. По словам дипломата, вслед за ним администрацию Белого дома также может покинуть старший советник Джо Байдена по климату Джина Маккарти. Захарова объяснила слухи о массовом бегстве американских политиков тем, что они просто «устали от работы».

Как оказалось, устали там за год многие. По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Джина Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома Пили Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Дэн Фельдман, — заявила Захарова.

Ранее дипломат с иронией отреагировала на слухи об отставке заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха. В зарубежной прессе его называют «архитектором антироссийских санкций». Совсем недавно помощник Джо Байдена решил отправиться в отпуск на неопределённый срок. Захарова в своём Telegram-канале напомнила о должностных обязательствах «архитектора», который, по её мнению, сейчас обязан находиться на рабочем месте и наблюдать за последствиями собственных решений.

До этого The Washington Post сообщил, что Сингх намерен уйти в длительный отпуск. В рамках своих должностных обязанностей он координирует разработку антироссийских санкций. По информации СМИ, причиной отпуска стали «семейные обстоятельства».