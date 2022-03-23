Захарова рассказала, кто нанёс инфляционный удар по рынкам ЕС

В инфляционных ударах, нанесённых по рынкам и цепочкам поставок в Европе, виновата не Россия, а сам Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уточнила, что европейская бюрократическая система не просчитала последствия вводимых ограничений для торговых отношений и граждан ЕС, пишет ТАСС.

Инфляционный удар по рынкам энергоресурсов, удобрений и продовольствия, металлов, по цепочкам поставок, по фондовым рынкам Европы нанесла не Россия, а евробюрократия, не просчитавшая последствия вводимых ограничительных мер для трансъевропейских деловых связей и граждан стран ЕС, — отметила она.

Ранее генеральный директор крупного финансового конгломерата Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал подождать с введением новых санкционных ограничений в отношении России. Банкир заявил, что санкции негативно сказываются не только на экономике РФ, но и на экономике Германии.

15 марта стало известно, что ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали бизнесмены, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

Также в рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.