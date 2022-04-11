Захарова рассказала, как готовили боевиков к провокации в Буче

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в Telegram на призыв украинского коллеги Дмитрия Кулебы к учёным всего мира расследовать причины «зверств в Буче». Дипломат рассказала, что боевиков «натаскивали» по системе советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Значит, вот кнопки, на которые надо жать. Надо вызвать тревогу сообщением, потом надо чувство вины вызвать обязательно. <...> Потом нужно «нажать» на потребности безопасности. Потом нужно «сделать принадлежность к значимой группе», поощрить. В первой половине этих кнопок мы его тревожим, во второй мы его поощряем и ведём в определённое место, — приводит Захарова слова Арестовича.

По её мнению, именно путём такого психологического давления готовили «украинских боевиков, которые совершили преступную провокацию в Буче». После этого Захарова порекомендовала Кулебе обращаться именно к Арестовичу, чтобы он рассказал, «как на Украине создавали киборгов».

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией. В ведомстве отметили, что заявления Киева появились спустя четыре дня после отхода российских войск из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения — результат «организованной фальсификации». Представитель Кремля тогда напомнил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.