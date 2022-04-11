Захарова раскритиковала позицию властей Швейцарии по ситуации в Буче

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова «решительно» осудила позицию швейцарских властей по ситуации в Буче. По словам дипломата, представители Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии проигнорировали аргументы и доказательства российской стороны о том, что данное событие стало очередной провокацией ВСУ. Захарова призвала Берн прислушаться к объёктивной позиции и «оперировать фактами». Об этом сообщает ТАСС.

Самым решительным образом осуждаем подобного рода оценки швейцарской стороны. Настойчиво призываем Берн, пытающийся позиционировать себя в качестве нейтрального и «честного брокера», объективно и добросовестно оперировать фактами, — заявила Захарова.

Ранее дипломат отреагировала в Telegram на призыв украинского коллеги Дмитрия Кулебы к учёным всего мира расследовать причины «зверств в Буче». Захарова рассказала, что боевиков «натаскивали» по системе советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

По её мнению, именно путём такого психологического давления готовили «украинских боевиков, которые совершили преступную провокацию в Буче». После этого Захарова порекомендовала Кулебе обращаться именно к Арестовичу, чтобы он рассказал, «как на Украине создавали киборгов».

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией. В ведомстве отметили, что заявления Киева появились спустя четыре дня после отхода российских войск из города.