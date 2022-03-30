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Захарова раскритиковала отказ США стать гарантом безопасности для Украины

05:58, 31 марта 2022
Захарова раскритиковала отказ США стать гарантом безопасности для Украины Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ США становиться гарантом безопасности для Украины. По словам дипломата, в планы американских либеральных демократов не входит защита мира. Главная цель, по мнению представителя ведомства, — поставки оружия, биолаборатории, а также ручное управление марионеточными режимами. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

В планы американских либеральных демократов не входит сохранение мира на Украине. Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами, — написала Захарова.

Он добавила, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации в Евразии.

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ранее указал на неприемлемость крайне жёстких санкций Запада против России. По его словам, подобные действия лишь усугубляют ситуацию и вредят обеим сторонам. Он в очередной раз призвал к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он также предостерёг от попытки делить всё «на белое и чёрное», методы времён холодной войны и формирование противоборствующих блоков — «старый путь, по которому Европе не пройти».

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