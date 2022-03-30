Захарова раскритиковала отказ США стать гарантом безопасности для Украины

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Пресс-служба МИД КНР сообщила, что китайские власти не исключают возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с Россией. В ведомстве пояснили, что переход на национальные валюты позволит избежать валютные риски и снизить издержки, связанные с обменом валюты, передаёт ТАСС.

Китайские компании намерены более активно использовать рубли или юани в торговле с Россией на равноправной и взаимовыгодной основе, — рассказали представители внешнеполитического ведомства Китая. При этом дипломаты не исключили расчёт...