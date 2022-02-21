Захарова раскритиковала Мюнхенскую конференцию по безопасности

На Мюнхенской конференции распространялись фейки и разрабатывались информационные атаки. На этом мероприятии должны обсуждаться вопросы безопасности, заявила в эфире Первого канала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, организаторы конференции продемонстрировали собственную беспомощность.

[Мюнхенская конференция] должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой очередных информационных атак, распространением фейков и демонстрацией собственной беспомощности, — указала дипломат.

Она отметила, что заявления о готовящемся «вторжении» РФ на Украину стали появляться в прессе ФРГ в декабре прошлого года. Затем эту тему подхватили другие западные СМИ и официальные лица стран — членов НАТО, превратив ситуацию в полноценную информационную террористическую атаку.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не верит предупреждениям лидеров самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о подготовке наступления Украины в Донбассе. Он отметил, что обстрелы гражданских объектов на востоке Украины являются нарушением Минских соглашений и международных гуманитарных норм.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что сообщения об аномальной активности Украины в Донбассе являются не более чем попыткой России «сфабриковать предлог для вторжения». Она также обвинила силовые структуры самопровозглашённых республик Донбасса в атаке на детский сад на Украине.