Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинение бывшего главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля по отношению к украинскому послу в Берлине Андрею Мельнику после того, как сотрудник дипведомства Украины, по словам Габриэля, пытался дискредитировать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Захарова заявила, что немецкой стороне теперь нужно представить, что люди, подобные Мельнику, с такой же идеологией, но с нашивками националистических батальонов терроризируют на протяжении восьми лет жителей Украины с российскими паспортами.

В публикации Захаровой также отмечается, что Габриэль ранее осудил Киев за отказ принять главу немецкого государства, назвав этот отказ «неслыханным».

Не нравится? Теперь Берлину осталось лишь представить, что такие «Мельники» с ровно такой же идеологией, но уже не в облике послов, а с нашивками «Азов» (организация, запрещённая на территории России) и автоматами 8 лет терроризировали людей на Украине с украинскими и российскими паспортами и угрожали России. А если бы такое чудовище выросло под боком у ФРГ? Просто потому что Вашингтону захотелось бы сделать из сопредельной Германии страны бойцового бультерьера, которого натравливали бы на немцев, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Андрей Мельник в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что Украина не обладает информацией касательно увеличения поставок различных вооружений из ФРГ на Украину и страна не получила гарантий о поставках тяжёлого вооружения, хотя от оборонных предприятий Германии якобы поступили предложения о возможном предоставлении систем ПВО, гаубиц и бронетехники.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен выделить €2 млрд на дополнительную военную помощь. Более €1 млрд из них будут направлены Украине.