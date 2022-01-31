Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии о новых санкциях

Представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможной конфискации имущества российских олигархов, которые проживают в Лондоне. Захарова попросила изучить список коррупционеров, которых Москва ранее требовала депортировать. Ранее Трасс сообщила, что Британия может ввести подобные санкции в ущерб себе, так как «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведёте свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявила Трасс. Она подчеркнула, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возможное введение США нового пакета санкций в отношении России, предусматривающего отключение РФ от западных финансовых систем, будет эквивалентно разрыву отношений между Вашингтоном и Москвой. По его словам, на Западе все понимают, что данная мера не соответствует «чьим бы то ни было интересам».

По заявлениям США и Великобритании, Россию в случае попытки вторжения на Украину ждут небывалые и более масштабные санкции по сравнению с 2014 годом. Ущерб для России может составить $50 млрд.