Захарова раскритиковала планы Украины «выбить показания» у Медведчука

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала планы Киева «выбить показания» у главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что сначала из политика следует «выбить» показания и осудить, а затем уже обменивать на пленных.

Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно, — написала в своём Telegram-канале Захарова о планах Денисенко.

О задержании Медведчука СБУ стало известно 12 апреля. Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение этой операции. Позднее украинский лидер предложил обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных.

Экс-депутат Рады Илья Кива заявил, что задержание Медведчука было необходимо украинским властям, чтобы отвлечь внимание населения от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. При этом он предположил, что на самом деле политик мог быть задержан гораздо раньше. Кива добавил, что достоверной информацией по этому поводу не располагает.