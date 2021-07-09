Захарова прокомментировала фото Лаврова с талибами

Опубликованная в социальных сетях фотография, на которой изображены министр иностранных дел России Сергей Лавров и представители движения «Талибан» (запрещено в РФ), была сделана в 2019 году. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, тогда в Россию приехали представители различных политических и общественных движений Афганистана. На заседании состоялся разговор Лаврова с делегацией талибов, которые также участвовали в переговорах.

Захарова напомнила, что 8 июля с делегацией политического офиса движения «Талибан» встречался спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Сколько ещё могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же, — написала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва отмечает резкое нарастание напряжённости на границе Таджикистана и Афганистана. Сторонам в Афганистане необходимо проявить сдержанность. В случае необходимости РФ примет меры для недопущения провокаций на границе Таджикистана и Афганистана. По словам Захаровой, боевики движения «Талибан» контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.