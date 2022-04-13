Захарова раскрыла план Путина по повышению цен на бензин в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала постоянные обвинения России и лично президента Владимира Путина в росте цен на топливо и падении уровня жизни в США. Демократы отводят от себя народный гнев, написала она в своём Telegram-канале.

Американские демократы, дабы отвести от себя народный гнев, вворачивают в свои выступления фразу о том, что «бензин подорожал из-за Путина», «путинское подорожание бензина» и т. д. «Путин повысил цены на бензин в США», — только что заявил [президент США Джо] Байден, — считает дипломат.

Захарова иронично объяснила, каким образом Путин повысил цены в США. По её словам, он «заранее подготовился», поскольку напрямую не мог этого сделать.

План не был сложным, но требовал терпения: в 2020 году Москва признала победу Байдена на выборах, таким образом обрекая США на различные страдания, в том числе и на рост цен на бензин, — заявила представитель МИД.

Ранее Захарова, комментируя призыв Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по Югославии и Ираку. Представитель дипведомства также предложила найти «главных режиссёров постановок в Сребренице».