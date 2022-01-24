Захарова прокомментировала эвакуацию посольства США из Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не увязывает переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена с решением Вашингтона эвакуировать американское посольство в Киеве. По её словам, американская сторона разослала соответствующее предупреждение своим гражданам ещё десять дней назад. Российское посольство в Киеве продолжает работать в штатном режиме, рассказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Предупреждение своим гражданам, ну и наверное не своим, а всем, относительно того, что на Украину ездить опасно, опубликовали ещё, мне кажется, недели две назад, дней 10 назад... Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную повестку, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что некоторые родственники российских дипломатов уехали из Киева, но есть и те, кто остались.

Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала, а также членов семей дипломатов из посольства на Украине. Американским гражданам на Украине уже сейчас рекомендовали рассмотреть варианты отъезда за свой счет.

Также на фоне якобы возможного обострения ситуации на Украине эвакуацию своих сотрудников начал МИД Великобритании, а вот Евросоюз не намерен идти на подобные шаги и не видит для этого причин.