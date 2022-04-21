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Мир

Захарова призвала Великобританию проявить милосердие к Украине

Захарова обвинила Джонсона в равнодушии к судьбе оказавшихся в плену британских наёмников
12:27, 21 апреля 2022
Захарова призвала Великобританию проявить милосердие к Украине Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале призыв премьера Великобритании Бориса Джонсона «проявить милосердие» к британцам, захваченным в плен в Мариуполе. По её словам, Лондону, в свою очередь, следует проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму.

Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя Би-би-си британцам об этом никогда не расскажет, — написала Захарова.

Она уточнила, что российские вооружённые силы привержены гуманитарному праву и оказывают необходимое содействие попавшим в плен гражданам Великобритании.

Ранее премьер-министр Великобритании обратился к властям России с просьбой о милосердном отношении к двум подданным Соединённого Королевства, попавшим в плен на Украине. По его словам, они являлись военнослужащими ВСУ, а не наёмниками, поэтому к ним следует относиться в соответствии с Женевской конвенцией. Джонсон также отметил, что власти страны не одобряют участия британцев в боевых действиях на Украине. О возможном обмене соотечественников  на задержанного СБУ главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, по поводу которого к нему обратились сами пленные, премьер не упомянул.

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