Захарова призвала Великобританию проявить милосердие к Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале призыв премьера Великобритании Бориса Джонсона «проявить милосердие» к британцам, захваченным в плен в Мариуполе. По её словам, Лондону, в свою очередь, следует проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму.
Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя Би-би-си британцам об этом никогда не расскажет, — написала Захарова.
Она уточнила, что российские вооружённые силы привержены гуманитарному праву и оказывают необходимое содействие попавшим в плен гражданам Великобритании.
Ранее премьер-министр Великобритании обратился к властям России с просьбой о милосердном отношении к двум подданным Соединённого Королевства, попавшим в плен на Украине. По его словам, они являлись военнослужащими ВСУ, а не наёмниками, поэтому к ним следует относиться в соответствии с Женевской конвенцией. Джонсон также отметил, что власти страны не одобряют участия британцев в боевых действиях на Украине. О возможном обмене соотечественников на задержанного СБУ главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, по поводу которого к нему обратились сами пленные, премьер не упомянул.