Захарова призвала Великобританию проявить милосердие к Украине

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Яхта «Амадея» российского миллиардера Сулеймана Керимова арестована на Фиджи, сообщает Bloomberg. Судно стоимостью $325 млн было пришвартовано на острове в Тихом океане. Российский олигарх, как и многие его коллеги, ранее попал под санкции США.

Власти Фиджи арестовали суперъяхту «Амадея» длиной 107 метров после того, как получили официальный запрос о взаимной правовой помощи от правительства США. Яхта стоимостью $325 млн принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову,...