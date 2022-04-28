Захарова призвала привлечь к ответственности Apple и Meta

Фото Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американским правоохранительным органам лучше разобраться с киберпреступниками и пособниками на собственной территории и привлечь к ответственности компании Apple и Meta (деятельность организации в России запрещена), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге. По её словам, эти компании передают персональные данные с различных континентов.

Речь идёт о подкупе псевдосвидетелей, которые предоставят удобные администрации США показания. Американским властям нужно оправдать собственную версию о якобы причастности России к киберпреступлениям. Без суда и следствия привлекать к ответственности виновных, которых назначила администрация США, у них просто не получится, потому что это безосновательно и абсурдно. Правоохранительным органам США лучше разобраться с киберпреступниками и пособниками на собственной территории и привлечь к ответственности компании Apple и Meta. Они регулярно в открытый доступ передают персональные данные с различных континентов, включая IP-адреса, номера телефонов, — сказала Захарова.

Дипломат также напомнила, что в феврале, после пресечения деятельности хакерской группировки REvil, российские профильные структуры направили предложения по разработке совместных мер защиты от компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры двух стран. Однако Белый дом уведомил об одностороннем прекращении сотрудничества.

В феврале группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. Хакеры заявили, что берут на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Представители Anonymous добавили к своему заявлению хештег #Ukraine.