Захарова призвала к реализации платформы «3+3»

Пришло время переводить планы по запуску формата «3+3» по Южному Кавказу в практическую плоскость, заявила представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге. По её словам, эта платформа будет способствовать повышению доверия в межгосударственных отношениях.

Захарова подчеркнула, что многостороннее региональное сотрудничество отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата.

На наш взгляд, его запуск способствовал повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического, транспортного потенциала региона. Формат может и должен привнести решение как старых проблем, так и предложить решение новых вызовов, — сказала Захарова.

Также дипломат призвала Азербайджан и Армению к скорейшему запуску процесса делимитации границы. По её словам, и в Баку, и в Ереване высоко ценят роль российских миротворцев.

Отдельные инциденты урегулируются по каналам взаимодействия с обеих сторон. Прилагаются также усилия по разблокированию транспортных связей. Мы также видим комплексное решение проблемы в скорейшем запуске процесса делимитации азербайджано-армянской границы с её последующей демаркацией, — заключила Захарова.

Ранее лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.

Также главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили перспективы запуска регионального механизма в формате «3+3» на Южном Кавказе. По информации МИД РФ, дипломаты в ходе беседы особое внимание уделили координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. В частности, была обсуждена возможность общих шагов по содействию боснийскому урегулированию.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.