Захарова призвала к эмбарго на поставки оружия Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала мировое сообщество наложить эмбарго на поставки оружия Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, пора признать, что на Украине идёт гражданская война.

Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население, — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что военные действия на юго-востоке Украины не помешают стране присоединиться к НАТО. Об этом заявил глава представительства Североатлантического альянса на Украине Александр Винников.

Как отмечается , в Вашингтонском договоре отсутствует норма, которая могла бы помешать странам вступать в НАТО во время боевых действий. Однако при этом представители всех государств — членов Альянса должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность объединения. В связи с этим подобные решения принимаются коллективно.

По словам Винникова, НАТО может помочь Украине в восстановлении её территориальной целостности. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Чёрном море, силы НАТО размещены в Румынии, а корабли Альянса заходят в украинские порты. Всё это, как отмечается, является конкретными шагами солидарности и поддержки.