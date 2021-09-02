Захарова призвала к эмбарго на поставки оружия Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала мировое сообщество наложить эмбарго на поставки оружия Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, пора признать, что на Украине идёт гражданская война.
Международное сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население, — заявила Захарова.
Ранее сообщалось, что военные действия на юго-востоке Украины не помешают стране присоединиться к НАТО. Об этом заявил глава представительства Североатлантического альянса на Украине Александр Винников.
Как
По словам Винникова, НАТО может помочь Украине в восстановлении её территориальной целостности. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Чёрном море, силы НАТО размещены в Румынии, а корабли Альянса заходят в украинские порты. Всё это, как отмечается, является конкретными шагами солидарности и поддержки.