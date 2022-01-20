Москва призвала Анкару использовать свои «дружеские связи» с Киевом

Странно комментировать заявления других стран о планах России, нужно слушать, что говорит о теме отношений РФ и Украины сама Москва, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Анкара может использовать свои «дружеские связи» с Киевом, чтобы побудить Украину выполнить международные обязательства. Так дипломат, отвечая на вопрос NEWS.ru, прокомментировала слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о разногласиях между РФ и Украиной.

Она подчеркнула, что Россия опирается на собственные принципиальные позиции выстраивания международных отношений и двусторонних контактов.

Мы прекрасно понимаем, что между Турцией и Украиной развиваются двусторонние отношения. Если Анкара хочет содействовать в развитии Украины как государства, то лучше использовать свои дружеские связи с этой страной и возможности для того, чтобы побудить выполнить свои международные обязательства в виде минского комплекса мер, что явно нацелено на улучшение ситуации в этой стране, — заявила Захарова.

Ранее Эрдоган заявил, что считает нереалистичной перспективу «вторжения» России на Украину, так как Украина — сильная страна, а чтобы РФ на это пойти, ей необходимо пересмотреть ситуацию во всём мире.

Турецкий лидер также пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Анкару для урегулирования разногласий между сторонами. В пресс-службе турецкого лидера также подчеркнули, что будут держать контакт с Россией для предотвращения эскалации и недопущения военных действий.