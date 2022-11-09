Захарова приветствовала желание Папы Римского помирить Москву и Киев Захарова: Россия с большим уважением относится к миротворческой линии Папы Римского

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Россия с большим уважением относится к миротворческой линии, которую Папа Франциск последовательно проводит в защиту гуманистических ценностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она подчеркнула, что такие инициативы исходят от Святого престола не впервые, однако Запад сорвал едва начавшиеся переговоры.

От Святого престола не раз исходили сигналы готовности оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращении боевых действий на Украине. Мы со своей стороны можем только приветствовать подобный настрой. Россия с большим уважением относится к миротворческой линии, которую Папа Франциск последовательно проводит в защиту гуманистических ценностей. У нас с Ватиканом, как вы знаете, продолжается содержательный диалог по ряду вопросов. Мы признательны понтифику за предложение о посредничестве. Однако в любом конфликте всегда есть и другая сторона. В данном случае все основополагающие решения, которые касаются судьбы Украины принимаются не в Киеве. Запад сорвал едва начавшиеся переговоры, — сказала Захарова.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины на тему урегулирования конфликта и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. Отмечается, что Ватикан принял такую позицию после встречи главы Католической церкви папы римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, понтифик в ходе перелета из Бахрейна заявил, что Ватикан «работает над поиском решений».