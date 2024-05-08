МИД назвал последствия для дипмиссий, проигнорировавших инаугурацию Путина Захарова: игнорирование инаугурации Путина затруднит Западу ротацию послов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Демонстративное игнорирование церемонии инаугурации Владимира Путина послами западных стран может в будущем создать трудности для этих дипмиссий, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, проблемы могут возникнуть при смене руководителей посольств.

Страны, чьи правительства сказали своим послам не ходить на инаугурацию президента России, как они будут проводить ротацию послов? Когда послы будут меняться, их сменщики должны будут вручить верительные грамоты кому? И кто будет принимать их в должности посланников? Глава нашего государства. И что они будут делать, тоже не приедут в Кремль представляться? — сказала Захарова.

Она напомнила, что все представители дипмиссий должны соблюдать церемониал, который регулируется Венской конвенцией дипломатических и консульских сношений. Этот документ, подчеркнула Захарова, никто не отменял и не переписывал.

Вряд ли мировое сообщество в нынешних условиях изобретет что-нибудь лучшее, — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что большинство западных дипломатов решили проигнорировать церемонию вступления в должность президента России Владимира Путина. Более того, послы Германии и Соединенных Штатов предпочли покинуть пределы РФ под предлогом того, что им потребовались срочные консультации собственных руководителей.