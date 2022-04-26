Захарова предположила, что Россия может наносить удары по Британии Захарова ответила на заявление замминистра обороны Британии о легитимности ударов по военным объектам России

Мария Захарова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может наносить удары по Великобритании, снабжающей Украину оружием и поддерживающей кровопролитие на территории этой страны, иронично предположила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале в ответ на легитимизацию ударов Киева по территории РФ для нарушения логистики военных поставок. Также она отметила «глубину полёта» мысли Минобороны Британии.

Правильно ли мы понимаем, что ради «нарушения логистики военных поставок» Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму? Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран, — заявила.

Она отметила, что «глубина полёта» мысли руководства Минобороны Британии «уступает лишь интеллекту руководства министерства иностранных дел этой страны».

Ранее Великобритания решила запретить экспорт в Россию технологий и товаров, которые, по их мнению, могут использоваться против Украины. Конкретный перечень запрещённых для вывоза из Соединённого королевства товаров в департаменте по международной торговле не приводят.

При этом все пошлины на импорт из Украины Великобритания отменила. Правительство страны предполагает, что такая мера позволит оказать украинскому государству экономическую поддержку.