Захарова предположила, что на Западе и Украине готовятся к провокации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала» заявила, что «истерика» вокруг Украины в западных СМИ свидетельствует о том, что идёт подготовка к провокациям. Отдельно Захарова отметила недавнюю публикацию агентства Bloomberg, где сообщалось о том, что Россия уже осуществила вторжение на Украину. По словам представителя МИД РФ такие публикации не случайны.

Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе <..> Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций, — сказала она.

Захарова также сравнила власти Украины, США и Великобритании с киногероями советской комедии режиссёра Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Она назвала Киев Трусом, а Вашингтон и Лондон — Балбесом и Бывалым.

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице агентства более получаса. Официальные извинения были опубликованы на сайте Bloomberg.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал ситуацию с публикацией «необъяснимой». При этом дипломат подчеркнул, что Штаты продолжают «накачивать» Киев оружием, а Россия, в свою очередь, не собирается ни на кого нападать.