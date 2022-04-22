«Заканчивается хаосом»: Захарова о раздаче оружия гражданским на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предостерегла Украину от бесконтрольной раздачи оружия населению. По её словам, оружие в руках мирных жителей в период кризиса, как правило, оборачивается «неуправляемым хаосом».

Если у населения во время кризиса появляется огнестрел, это известно чем заканчивается. Неуправляемым хаосом. В данном случае — националистическим неуправляемым хаосом, — написала Захарова.

Сославшись на заявления СМИ, она подчеркнула, что на сегодняшний момент на Украине гражданскому населению «абсолютно бесконтрольно» выдано 25 тысяч единиц стрелкового оружия. Однако сама Захарова уверена, что это количество в десять раз больше — 300 тысяч единиц.

На Украине с 1 января 2022 года вступил в действие закон об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание сил территориальной обороны, численность которых в мирное время не будет превышать 10 тысяч военнослужащих, однако при необходимости их количество за малые сроки можно будет увеличить до нескольких сотен тысяч резервистов.

Ранее сообщалось, что на Украине могут увеличить предельный возраст резервистов территориальной обороны. Как сообщил начальник штаба — заместитель командующего силами территориальной обороны ВС Украины Сергей Собко, предлагается повысить его с нынешних 60 до 70 лет. По его словам, это вызвано желанием людей в возрасте вступить в отряды теробороны.