Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что использование США Украины в качестве антироссийского орудия может привести к печальным последствиям для Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям. И последствия в данном случае я имею в виду для Украины, — заявила Захарова.

Ранее она призвала мировое сообщество наложить эмбарго на поставки оружия Украине. По её словам, пора признать, что на Украине идёт гражданская война.

На Украине до этого заявили, что военные действия на юго-востоке Украины не помешают стране присоединиться к НАТО. Об этом заявил глава представительства Североатлантического альянса на Украине Александр Винников.

Как отмечается , в вашингтонском договоре отсутствует норма, которая могла бы помешать странам вступать в НАТО во время боевых действий. Однако при этом представители всех государств — членов Альянса должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность объединения. В связи с этим подобные решения принимаются коллективно.

По словам Винникова, НАТО может помочь Украине в восстановлении её территориальной целостности. Он отметил, что Киев существенно нарастил присутствие в Чёрном море, силы НАТО размещены в Румынии, а корабли Альянса заходят в украинские порты. Всё это, как отмечается, является конкретными шагами солидарности и поддержки.