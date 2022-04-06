Google News

Читайте нас в Google Новости

Подписаться

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому «самораспуститься» в ответ на его аналогичное предложение Совбезу ООН в связи с действиями России. По её словам, которые приводит радио Sputnik, Зеленский должен опробовать предложенную логику на себе.

Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остаётся один выход — самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе, сказала Захарова.

Ранее президент Украины заявил, что Совету Безопасности ООН следует или исключить из своего состава Россию, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся её действий, или же самораспуститься. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, отметила, что администрация США разделяет позицию Зеленского, но не видит возможности исключить Россию из состава Совбеза ООН.

Об этом же сообщила и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отметив, что исключить Россию из Совбеза ООН можно, лишь изменив устав всемирной организации. Чтобы соответствующая поправка была принята, требуются подписи всех постоянных членов СБ. У России при этом есть право наложить вето на такое предложение.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях