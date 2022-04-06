Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому «самораспуститься» в ответ на его аналогичное предложение Совбезу ООН в связи с действиями России. По её словам, которые приводит радио Sputnik, Зеленский должен опробовать предложенную логику на себе.

Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остаётся один выход — самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе, — сказала Захарова.

Ранее президент Украины заявил, что Совету Безопасности ООН следует или исключить из своего состава Россию, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся её действий, или же самораспуститься. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, отметила, что администрация США разделяет позицию Зеленского, но не видит возможности исключить Россию из состава Совбеза ООН.

Об этом же сообщила и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, отметив, что исключить Россию из Совбеза ООН можно, лишь изменив устав всемирной организации. Чтобы соответствующая поправка была принята, требуются подписи всех постоянных членов СБ. У России при этом есть право наложить вето на такое предложение.