Захарова предложила наградить литовского министра «премией Дарвина»

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что министру культуры Литвы Симонасу Кайрису следует вручить «премию Дарвина». Так дипломат прокомментировала призыв литовского министра ввести «ментальный карантин» для России. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Кайрис «давно находится на ментальном карантине».

Симонас, вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию, не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина, — написала Захарова.

По мнению главы литовского ведомства, против российской культуры нужно ввести ограничения на время действия специальной операции.

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