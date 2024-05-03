Захарова пожелала Еревану сил для объяснения позиции о конфликте на Украине Захарова: Москва желает Еревану сил для объяснения слов спикера парламента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва желает Еревану сил для объяснения слов спикера парламента Алена Симоняна, который использовал термин «вторжение», говоря о конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Ранее Совфед отправил в Ереван запрос для разъяснения слов Симоняна. В ответ спикер армянского парламента указал на то, что Белоруссия и Турция тоже не признают вхождение новых территорий в состав России, и задал встречный вопрос: «Сил только на нас хватает?»

Не знаю, кто про какие силы говорит. Надеюсь, [тем], кто делает подобные заявления, хватит сил направить ответ на обращение российских парламентариев, которое последовало 24 апреля. Как только Москва получит ответную реакцию, российские парламентарии ее изучат. И при необходимости прокомментирует публично. Желаем сил для подготовки ответа, — сказала Захарова.

Ранее Симонян в ходе своего выступления на конференции председателей парламентов стран — членов ЕС в Испании заявил, что Ереван «решительно защищает территориальную целостность Украины». В ответ на это председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам направить в парламент Армении запрос с требованием пояснить, от чьего имени озвучиваются такие заявления и разделяют ли парламентарии подобные оценки. Она отметила, что армянский коллега переступил «красную линию» и за него было стыдно.