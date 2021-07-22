Захарова прокомментировала будущее «Северного потока — 2»

Соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2» в будущем не помешает реализации этого проекта. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

Дипломат отметила, что сделка Вашингтона и Берлина по «Северному потоку — 2» показала, кто будет управлять развитием топливно-энергетического комплекса Украины.

Было и так в общем-то очевидно, но сейчас ещё больше подтвердилось, кто и как будет управлять развитием украинского топливно-энергетического комплекса, — сказала Захарова.

Она выразила мнение, что «Северный поток — 2» будет надёжно работать.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» было опубликовано в среду, 21 июля. В нём сформулирован ряд условий для работы газопровода. По этому соглашению Берлин будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после 2024 года. США и Германия выделят Украине финансовую поддержку на диверсификацию энергетических ресурсов. Также в соглашении сказано, что Берлин будет выступать за санкции в отношении Москвы, если российские власти начнут давить на другие страны, используя энергоресурсы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в договорённостях между Германией и США по «Северному потоку — 2» есть пункты, которые Москва готова приветствовать, однако некоторые из них вызывают вопросы, в частности обвинения во «вредоносных действиях».