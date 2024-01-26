Захарова пояснила, как Москва предотвращает еще большее «поражение» Еревана Захарова: российская сторона вносит вклад в предотвращение «поражения» Армении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва остается партнером Еревана и внесла решающий вклад в прекращение боевых действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, российская сторона также вносит решающий вклад для предотвращения «поражения» Армении.

Российская сторона предотвращает еще более тяжелое положение, можно даже сказать, поражение Армении. Мы всегда уделяли повышенное внимание гуманитарным вопросам. Москва и ранее оказывала активное содействие обмену военнопленных, удерживаемых лиц, поиску пропавших без вести, передачи карт минных полей. Россия готова продолжать усилия, ведущие к достижению мира и стабильности на Южном Кавказе, — заявила Захарова.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян намекнул на возможность передать Азербайджану новые карты минных полей в дополнение к уже переданным, но только уже «посредством международных партнеров». о его словам, республика уже дважды передавала такие карты Баку.

Кроме того, он отметил, что страны договорились об очередном заседании армяно-азербайджанской комиссий по делимитации. Он напомнил о прошедших в июле и ноябре прошлого года заседаниях комиссий по делимитации границы и безопасности границ.