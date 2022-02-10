Захарова посоветовала партнёрам на Западе не путать территории Украины и РФ

Западные партнёры путают территории Украины и России, но важно, чтобы это не повторялось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такие ошибки могут оказаться фатальными, отметила дипломат в эфире телеканала «Россия 1».
Захарова
Главное, чтобы это просто не повторялось. Потому что они так часто говорят об Украине и так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными, — считает представитель МИД.
Ранее стало известно, что Лиз Трасс допустила курьёзную географическую ошибку в ходе закрытой части переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Когда британский министр говорила Лаврову о необходимости отвести российские войска от украинской границы, она заявила, что не признаёт суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.