Захарова посоветовала партнёрам на Западе не путать территории Украины и РФ

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что новый законопроект о санкциях против России ещё не принят. В Соединённом Королевстве такой документ подготовлен, но его пустят в ход, лишь если случится «нападение» России на Украину, отметила она в беседе с РБК.

И мы сделаем это, только если будет вторжение на Украину. Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией, — пояснила Трасс. Она...