Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Британия напрямую финансирует раскачку внутриполитической ситуации в России. Именно таким образом в своём Telegram-канале она прокомментировала ряд опубликованных в Сети документов МИД Соединённого Королевства, согласно которым британское правительство вкладывает огромные суммы на изменение курса России в необходимом Британии направлении.

Дипломат прикрепила ссылку на сайт Underside, специализирующийся на расследованиях проекта, где и были выложены документы, которые, по её словам, «вызывают ужас». Захарова отметила, что после всего этого главе британского МИД Элизабет Трасс и другим сотрудникам министерства стоило бы «залечь на дно в Брюгге» либо сослаться на дезинформацию.

Выход у британского внешнеполитического ведомства один — публично заявить, что всё это фейк и деза. Ну или признаться в планах по вмешательству во внутренние дела России, покаяться, пересесть с танка на жёлтую подводную лодку и залечь на дно в Брюгге, — написала представитель МИД РФ.

Она указала, что в архивах Underside содержатся десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей «чёрной бухгалтерией» британского министерства. Согласно им, только на период с 2020 по 2023 год ведомство выделило 1,3 млрд рублей на финансирование влияния на общественные организации в России. Через них уже оказывалось влияние и на госструктуры.

Помимо этого, по словам Захаровой, Британия разработала грант, который спонсирует вовлечённость в политические митинги и шествия, а также потратила 227 миллионов рублей на развитие «гражданского общества в России», которое заключается в продвижении темы гендеров, феминистического движения и прочих идей.

Вот и ответ, почему партнёры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание «иностранных агентов». Затронули подбрюшье, — заключила дипломат.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что в числе задач, которые стоят перед главами внешнеполитических ведомств стран G7 на встрече в Ливерпуле, — демонстрация единой сильной позиции против политики России в отношении Украины.