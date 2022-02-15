Захарова попросила западные СМИ озвучить график предстоящих «вторжений» РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале в шутку попросила западные СМИ озвучить даты предстоящих российских «вторжений», чтобы знать, когда планировать отпуск. Ранее американские и британские журналисты писали о том, что Москва «вторгнется» на Украину утром 16 февраля.

Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск, — написала Захарова.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения.

Некоторые западные издания написали, что российские военные проведут операцию против Киева 16 февраля в 03:00 по местному времени (04:00 мск). Так, например, британский таблоид Mirror опубликовал материал, где было сказано, что первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция. Также говорилось о том, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Чёрного моря. Однако озвученное Западом «время» начала «вторжения» истекло.