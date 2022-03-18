Захарова пообещала ответные меры на высылку российских дипломатов

Россия даст симметричный ответ на высылки российских дипломатов из других государств, сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кого именно коснутся ответные меры и в чём они будут заключаться, Захарова не уточнила.

На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Эстонии вручил российскому послу дипломатическую ноту о том, что трое сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 72 часов. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что работники дипмиссии в Таллине «распространяли пропаганду», оправдывающую действия России на Украине, а также нарушили Венскую конвенцию. Кроме того, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил в Twitter о решении выслать из республики трёх российских дипломатов в связи с противоречащей их дипломатическому статусу деятельностью.

18 марта МИД Болгарии объявил десять российских дипломатов персонами нон грата. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова отметила, что это крайне недружественный акт со стороны Болгарии, Москва оставит за собой право на ответные действия.