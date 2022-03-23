Захарова пообещала «соответствующий ответ» на высылку дипломатов из Польши

Москва в случае высылки около 40 дипломатов РФ из Польши даст соответствующий ответ. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Варшава утверждает, что россияне вели деятельность несовместимую со статусом дипломата.

Ответ будет дан соответствующий, — цитирует Захарову агентство.

Она не стала опровергать информацию польских СМИ о высылке российских дипломатов.

Служба внутренней безопасности Польши ранее составила список из 45 человек, попавших под подозрение. При этом данным сайта российского посольства в Варшаве, в нём работает чуть более 50 дипломатов.

Ранее сегодня правоохранительные органы Польши задeржали одного из сотрудников польского ЗАГСа в Варшаве. Его подозревают в «дeятельности в пользу российской разведки».

В начале марта в Польше задeржан гражданин Испании русского происхождения, который является агентом Главного разведуправления Генштаба ВС России. Его подозревают в шпионской деятельности в ряде польских городов, на Украине и в других странах.