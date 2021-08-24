Захарова «по-братски» посоветовала Зеленскому не позориться

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому не позориться мероприятиями в честь чужих населённых пунктов, а проводить их в одноимённых городах своей страны. Об этом она написала в своём Telegram-канале, комментируя проведение международного саммита «Крымская платформа».

По-братски один совет президенту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населённых пунктов, типа Ялтинской конференции и «Крымской платформы», — сказала Захарова.

Дипломат также напомнила о принятом ранее законе «о коренных народах Украины», который, по её мнению, считается «одним из самых вопиющих актов этногражданской сегрегации со времён законов Джима Кроу».

Захарова уверена, что подобные документы и законы вряд ли смогут что-то «изменить в лучшую сторону».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на киевском форуме «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы». Позднее он пригласил Россию к участию в этом форуме.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.