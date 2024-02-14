Захарова: партнеры США по НАТО больше не могут содержать Украину Захарова: партнерам США по НАТО грозит экономический крах

Фото: US Air force

Европейским партнерам США по НАТО больше нечего дать Украине из-за риска собственного экономического краха, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала призыв бывшего американского президента Дональда Трампа к Альянсу с требованием поднять траты на помощь Украине до уровня США. По ее словам, страны Европы вынуждены перейти от перечислений денежных траншей к декларативным обещаниям.

Это напоминает какие-то сказки, античные мифы или восточные сказания про то, как какого-нибудь подневольного человека заставляли продать буквально все. Когда уже ничего не осталось — ни жилья, ни еды, ни одежды, — а все равно все требуют на алтарь собственной алчности... Что тут брать-то уже — там ничего не осталось у партнеров США по НАТО. Я не знаю, может, только если Британию они потрясут и из какого-нибудь Букингемского дворца какое-нибудь очередное бриллиантовое яйцо выкатится, не знаю, — сказала Захарова.

Дипломат заявила, что страны ЕС вынуждены выделять помощь Киеву уже даже не в виде конкретных трат или траншей, сумм, а уже в виде обещаний.

Потому что выделить то, о чем просят США, сейчас невозможно. Они рухнут все при этом. Ведь, помимо всего прочего, это все должно быть чем-то обеспечено... Нужен не просто выписанный чек, под ним должна быть какая-то фактура или номенклатура, а этого ничего нет, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что призывы Трампа характеризует политику Соединенных Штатов, которая сводится к абсолютному третированию своих партнеров по НАТО для того, чтобы их экономически обескровить и устранить экономического конкурента в лице Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил создать рейтинг стран НАТО и наказывать тех, кто не вкладывает 2% своего ВВП на поддержание Альянса. В частности, они не смогут воспользоваться 5-й статьей Устава НАТО в том случае, если подвергнутся нападению.