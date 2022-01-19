Захарова озвучила дату встречи Лаврова и Блинкена

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, предположительно, состоится 21 января в Женеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». По её словам, Москва ждёт от Вашингтона письменного ответа по всем пунктам предложений о гарантиях безопасности.

Я могу сказать, что действительно и точка, и это время прорабатываются сейчас. Мы исходим из того, что эта встреча может в этот день состояться. Сейчас она готовится, — сказала Захарова.

Ранее главы внешнеполитических ведомств Росcии и CША провели телефонный разговор, касающийся гарантий безопасности между странами, проведённых переговоров в Женеве и Брюсселе, а также дальнeйших контактов.

17 декабря МИД России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

В свою очередь, Блинкен заявил, что в НАТО не намерены отказываться от политики открытых дверей, несмотря на недовольство со стороны России.