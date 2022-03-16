Захарова ответила Зеленскому по поводу «реалистичности» переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вопрос о реалистичности переговорных позиций Москвы и Киева стоит задать Украине. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik. Так российский представитель прокомментировала недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что позиции сторон на переговорах «стали звучать реалистичнее».

Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне — относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности, — сказала Захарова.

Зеленский заявил, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться. По его словам, это трудно, но важно: позиции сторон уже звучат реалистичнее, но ещё нужно время.

15 марта, представитель Украины в переговорной группе Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что переговоры продолжатся в среду.

Руководитель департамента по связям с общественностью Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев заявил, что для переговоров России с Украиной есть только одна причина. По его словам, это организация гуманитарных коридоров для выхода мирного населения, другие темы не имеют смысла