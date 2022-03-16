Захарова ответила Зеленскому по поводу «реалистичности» переговоров
Захарова: на вопрос о реалистичности позиций на переговорах должна отвечать Украина
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:36, 16 марта 2022
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вопрос о реалистичности переговорных позиций Москвы и Киева стоит задать Украине. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik. Так российский представитель прокомментировала недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что позиции сторон на переговорах «стали звучать реалистичнее».
Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне — относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности, — сказала Захарова.
Зеленский заявил, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться. По его словам, это трудно, но важно: позиции сторон уже звучат реалистичнее, но ещё нужно время.
15 марта, представитель Украины в переговорной группе Давид Арахамия сообщил о возобновлении переговоров с российской стороной. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что переговоры продолжатся в среду.
Руководитель департамента по связям с общественностью Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев заявил, что для переговоров России с Украиной есть только одна причина. По его словам, это организация гуманитарных коридоров для выхода мирного населения, другие темы не имеют смысла