Захарова ответила на запрос Киева о встрече в ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрос Украиной встречи в рамках Венского документа ОБСЕ, заявила, что Западу стоит обратить внимание на неоднократные нарушения документа Киевом, сообщает РИА Новости. Она отметила, что «украинский запрос» — это попытка отвлечь внимание от указанной «необычной» военной деятельности самой Украины.

Одновременно мы вновь обратили внимание на многочисленные нарушения ВД-2011 самой Украиной, о чём уже неоднократно заявляли на ФСОБ (Форум по сотрудничеству в области безопасности. — NEWS.ru), — пояснила дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия не предоставила ответ на запрос Украины от 11 февраля, в котором Киев потребовал объяснить «необычную военную деятельность» на границе. Киев в соответствии с Венским документом ОБСЕ также потребовал от РФ предоставить информацию о точных районах проведения военных манёвров и численности войск.

Впоследствии стало известно, что Россия не будет принимать участие во встрече по Венскому документу в ОБСЕ, которая должна состояться до конца дня.