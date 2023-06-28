Захарова ответила на вопрос о ее вербовке американскими спецслужбами Захарова: американские спецслужбы делали много гадостей, но вербовать не пытались

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Американские спецслужбы делали много гадостей, вводили санкции и угрожали, но вербовать не пытались, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru о том, пытались ли ее завербовать в Вашингтоне. Она также рассказала, что западные страны используют антигуманные методы для вербовки российских дипломатов.

Все это носит антигуманный характер, так как используются персональные данные, темы семьи и детей и состояние здоровья. Вокруг наших посольств расклеиваются объявления с предложениями сотрудничества. Кроме того, продолжается запугивание с психологическим давлением и блокировкой банковских счетов, — сказала Захарова.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при организации Мария Заболоцкая заявила, что американские спецслужбы совершают попытки вербовки российских дипломатов, работающих в постоянном представительстве РФ при ООН. По ее словам, в числе прочего США используют контекстную рекламу в социальных сетях, поисковых системах и видеохостингах для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР.

Она также добавила, что для привлечения к сотрудничеству с ФБР американские специалисты используют даже агитационные листовки, которые регулярно расклеиваются у постпредства, его жилого комплекса и по маршрутам следования дипломатов до места работы. Также представители США совершают вербовочные подходы к сотрудникам на улице и в аэропорту.