Захарова ответила на слова главы МИД Италии о «газовом шантаже России»

Специальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о «газовом шантаже России». Деятель «как всегда» что-то перепутал, заявила дипломат в Telegram-канале.

Итальянский деятель что-то перепутал, как всегда. Это не Россия шантажирует Европейский Союз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать — вопреки всему, бесперебойно идут). Это Европейский Союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых санкций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить «много лет», — написала Захарова.

Ранее итальянский политик рассказал, что Рим подпишет важный договор по газу в Алжире. Ди Майо заявил, что это позволит стране ответить на «возможный российский шантаж».

В марте 2022 года итальянская нефтегазовая группа Eni приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России. Руководство компании заявило о намерении заменить российскую нефть поставками с международного рынка. Заключённые ранее контракты остаются в силе.