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Захарова ответила на слова главы МИД Италии о «газовом шантаже России»

19:47, 10 апреля 2022
Захарова ответила на слова главы МИД Италии о «газовом шантаже России» Мария Захарова Фото: mid/vk.com
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Специальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о «газовом шантаже России». Деятель «как всегда» что-то перепутал, заявила дипломат в Telegram-канале.

Итальянский деятель что-то перепутал, как всегда. Это не Россия шантажирует Европейский Союз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать — вопреки всему, бесперебойно идут). Это Европейский Союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых санкций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить «много лет», написала Захарова.

Ранее итальянский политик рассказал, что Рим подпишет важный договор по газу в Алжире. Ди Майо заявил, что это позволит стране ответить на «возможный российский шантаж».

В марте 2022 года итальянская нефтегазовая группа Eni приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России. Руководство компании заявило о намерении заменить российскую нефть поставками с международного рынка. Заключённые ранее контракты остаются в силе.

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