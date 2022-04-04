Захарова ответила на призыв Байдена создать трибунал по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв президента Соединённых Штатов Джо Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по Югославии и Ираку. Представитель дипведомства также предложила найти «главных режиссёров постановок в Сребренице».

Отличная мысль — пусть начнут с бомбардировок Югославии и оккупации Ирака. <...> И, конечно, торговля органами в Косово под прикрытием американских официальных лиц. Как закончат, так сразу за ядерные бомбардировки Японии могут приступать, — написала Захарова.

Ранее Байден назвал «военным преступлением» события в киевском предместье Буча. Однако он не счёл это за «геноцид», об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос. Россия ответила, что события в Бучу — это провокация.

Позднее Байден вновь назвал российского лидера Владимира Путина «военным преступником» на фоне материалов, демонстрирующих массовые убийства мирных граждан в украинском городе Буча. Также, согласно изданию AP, американский глава сказал, что Путин «жесток».

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отмeтили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из гoрода.

В министерстве заявили, что за время нахождения Бучи под контролем роcсийских войск ни один мирный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Там добавили, что выeзды из города не блокировались и жители могли выехать оттуда в северном направлении, в том числе в сторону Белоруcсии.