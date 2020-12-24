Захарова ответила на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году

https://static.news.ru/photo/3cc0e36a-45eb-11eb-aeba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД РФ отвергает обвинения в том, что Москва поддержала наступление Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара на Триполи в 2019 году. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, Россия с самого начала гражданской войны в Ливии является активным участником международных усилий по урегулированию противостояния между востоком и западом страны. При этом Москва занимается этим на различных международных площадках.

Мы общаемся со всеми ливийскими сторонами, побуждаем их прекратить братоубийственную междоусобицу. Мы отвергаем инсинуации о том, что наша страна якобы поддержала наступление Ливийской национальной армии на Триполи в 2019 году, — цитирует Захарову РИА Новости.

Таким образом Москва ответила на заявления из Вашингтона в адрес России. Более того, по мнению Захаровой, США совершили «неприкрытую вооружённую агрессию» в адрес арабской страны, а после самоустранились от урегулирования возникшего по их вине кризиса.

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. К настоящему моменту в Ливии сформировались два противоборствующих центра власти — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, и Восточное правительство, поддерживаемое командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Как писал NEWS.ru, власти Соединённых Штатов обеспокоены попытками внешних сил «подорвать стабильность в Ливии» и нивелировать усилия Организации Объединённых Наций по установлению мира в регионе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.