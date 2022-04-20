Захарова ответила на обвинения США в причастности Путина к высокой инфляции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «классикой американской пропаганды» обвинения России и президента Владимира Путина в высокой инфляции в США, прозвучавшие в заявлении американского лидера Джо Байдена. В эфире радио Sputnik дипломат сообщила, что обвинения РФ во внутренних проблемах Америки можно рассматривать как своего рода традицию.

Это классика их пропаганды сегодняшнего дня: всё, что у них не получается, они в этом обвиняют президента России, — сказала Захарова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что рост инфляции в стране в марте был на 70% спровоцирован российской спецоперацией на Украине. Своё мнение он высказал в штате Айова во время выступления с речью, посвящённой мерам администрации по борьбе с ростом цен в стране, и призвал конгресс «срочно решить» проблему с высокой инфляцией.

В свою очередь публицист и телекомментатор по экономическим вопросам Стивен Мур предположил, что инфляция в Америке достигает рекордных 8,5% из-за неконтролируемого правительства и президент России Владимир Путин не имеет к этому отношения. По его словам, приход к власти действующего президент США Джо Байдена привёл к «победе России и Китая»: американский лидер заморозил строительство трубопровода Keystone XL, чем «объявил войну против американской энергетики» и позволил России и Китаю развиваться дальше.