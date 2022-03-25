Захарова ответила генералу, который призвал «вернуть Калининград Польше»
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
11:23, 26 марта 2022
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, потребовавшего поднять вопрос о Калининграде, который, по его мнению, является территорией Польши. Российский дипломат у себя в Telegram-канале отметила, что как он этот вопрос поднимет, «так и опустит».
Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире местного телеканала Super Express заявил о «претензиях Варшавы на Калининград».
Это не первое громкое заявление Скшипчака подобного рода. В прошлом году он заявил. что Калининградская область является «воротами в Балтийское море и Польскую низменность». Польскому же генералу принадлежит описание «войны России с НАТО»