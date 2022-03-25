Захарова ответила генералу, который призвал «вернуть Калининград Польше»

Вооружённые силы России уничтожили крылатой ракетой «Оникс» базу горючего в окрестностях Николаева, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что с этой базы осуществлялось снабжение топливом украинской армии на юге страны, передаёт РИА Новости.

Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины, — рассказал представитель Минобороны. По словам Конашенкова, боевая авиация...